Москва, 2 марта, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у украинских неонацистов ничего не получится, Россия их дожмет.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Владимир Путин

Глава государства назвал случившееся в Брянской области террористическим актом. Террористы открыли огонь по гражданским лицам, хотя видели, что в машине есть дети, отметил президент России.

«У украинских неонацистов и их хозяев ничего не получится, мы их дожмем», — заявил российский лидер в ходе общения с участниками пилотной образовательной программы «Школа наставника».

Напомним, 2 марта украинские диверсанты проникли в Брянскую область и обстреляли транспортное средство, внутри которого были в том числе дети. В результате атаки погиб водитель транспортного средства, мальчик 2012 года рождения был ранен. Ребенок был доставлен в Брянскую областную больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.