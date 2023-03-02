Тбилиси, 2 марта, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Апелляционный суд Тбилиси оставил в силе решение городского суда и отказал в освобождении по состоянию здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом 2 марта заявил его адвокат Шалва Хачапуридзе.

Sputnik/РИА Новости Акция сторонников Саакашвили

«Апелляционный суд оставил в силе решение городского суда», — рассказал он.

Он уточнил, что адвокаты не присутствовали на процессе.

Как передавало ИА REGNUM, 11 февраля оппозиционная партия «Единое национальное движение» организовала протестную акцию возле резиденции основателя правящей партии «Грузинская мечта», крупнейшего бизнесмена в стране Бидзины Иванишвили в приморском посёлке Шекветили (край Гурия) в ходе которой протестующие потребовали освободить из заключения экс-президента республики Михаила Саакашвили.