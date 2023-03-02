Москва, 2 марта, 2023, 14:54 — ИА Регнум. ВСУ потеряли за сутки до 80 военных на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом 2 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

Алексей Майшев/РИА Новости Военнослужащие ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ

«Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 80 украинских военнослужащих», — сказал Конашенков.

Он добавил, что противник потерял один танк, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицы Д-30 и «Мста-Б».

Также уточняется, что российская группировка войск «Восток» нанесла огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар (ДНР), Малая Токмачка и Каменское Запорожской области.