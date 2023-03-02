Берлин, 2 марта, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Немецкий концерн Rheinmetall подтвердил передачу ВСУ зенитных комплексов Skynex и Skyranger. Об этом, как передает местное издание Pioneer, заявил глава одного из гигантов немецкого ВПК Армин Паппаргер.

Wolfgang Kumm/dpa/Global Look Press Система ПВО Skyranger

Ранее немецкие СМИ сообщали, что ФРГ поставит зенитные системы, именуемые «дронобойками», не раньше 2024 года, однако позднее было принято решение о выделении ВСУ комплексов, стоящих на вооружении бундесвера и прикрывавших воздушное пространство над Берлином.

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По мнению военного эксперта Максима Тумбарцева, ускоренная поставка вызвана тем, что украинская ПВО не справляется со стоящими перед ней задачами. Не исключено, что спешка вызвана желанием поскорее испытать системы ПВО в реальных условиях и в случае успеха пролоббировать дальнейшие закупки.

Тумбарцев уточнил, что немецкие зенитные комплексы смогут прикрыть лишь небольшую территорию, поэтому поставки двух-трёх комплексов «погоды не сделают».

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Олаф Шольц считает, что достичь мира в украинском конфликте требованиями прекратить поставки оружия Киеву невозможно.