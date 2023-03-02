Брянск, 2 марта, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Жизни мальчика, которого ранили украинские диверсанты, ничего не угрожает. Об этом 2 марта написал глава Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Больничная палата

Он уточнил, что в результате действий диверсионной группы в селе Любечане Климовского района водитель легкового автомобиля получил не совместимые с жизнью травмы, кроме этого, был ранен мальчик 2012 года рождения.

Глава региона отметил, что несовершеннолетний был доставлен в Брянскую областную больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Как передавало ИА REGNUM, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, нападение украинских диверсантов в Брянской области является атакой террористов.