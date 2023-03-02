Основание статуи «Русалочка» в Дании окрасили в цвета российского флага
В Копенгагене основание статуи «Русалочка» окрасили в цвета российского флага
Копенгаген, 2 марта, 2023, 13:28 — ИА Регнум. В цвета российского триколора окрасили основание статуи «Русалочка» в Копенгагене. Об этом 2 марта сообщает Reuters.
Twitter / Edition_five
В Копенгагене бронзовую статую Русалочки окрасили в российский триколор
«Российский флаг был обнаружен на основании статуи «Русалочка» в Дании», — говорится в сообщении.
Отмечается, что, по словам полиции, это является «случаем вандализма» на наиболее известной достопримечательности Копенгагена и популярном туристическом объекте.
По данным агентства, полиция пока не располагает информацией, кто стоит за этим «инцидентом».
Напомним, статуя «Русалочка», созданная по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена, расположена в порту Копенгагена. Она была открыта в 1913 году.