Копенгаген, 2 марта, 2023, 13:28 — ИА Регнум. В цвета российского триколора окрасили основание статуи «Русалочка» в Копенгагене. Об этом 2 марта сообщает Reuters.

Twitter / Edition_five ​В Копенгагене бронзовую статую Русалочки окрасили в российский триколор

«Российский флаг был обнаружен на основании статуи «Русалочка» в Дании», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по словам полиции, это является «случаем вандализма» на наиболее известной достопримечательности Копенгагена и популярном туристическом объекте.

По данным агентства, полиция пока не располагает информацией, кто стоит за этим «инцидентом».

Напомним, статуя «Русалочка», созданная по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена, расположена в порту Копенгагена. Она была открыта в 1913 году.