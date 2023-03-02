Москва, 2 марта, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Военнослужащий саперного полка в результате неосторожного обращения с автоматом случайно застрелил своего сослуживца. Об этом ИА REGNUM сообщил источник. Мобилизованный скончался до приезда скорой.

Павел Львов/РИА Новости Автоматы АК-12

Инцидент произошел 28 февраля в селе Большенизовцево Курской области. На автобусной остановке один из военнослужащих саперного полка случайно выстрелил в голову своему товарищу, который от полученного ранения скончался на месте.

«При каких обстоятельствах 36-летний уроженец Нижнего Новгорода выстрелил в голову своему сослуживцу, предстоит выяснить следствию. Сам военнослужащий после случившегося пояснил, что всё произошло случайно и он сам не понимает, как его АК-12м выстрелил. В результате происшествия погиб 30-летний мобилизованный», — сообщил собеседник.

На данный момент 36-летний военнослужащий задержан, а его дело ведет военно-следственный отдел СК.