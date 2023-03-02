Брянск, 2 марта, 2023, 12:14 — ИА Регнум. В Брянской области идет боестолкновение с украинскими диверсантами, проникнувшими в регион, передает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Ранее сообщалось, что диверсанты взяли в заложники несколько человек в магазине в селе Любечане.

Власти Брянской области ранее подтверждали, что группа диверсантов проникла на территорию Климовского района области. Они обстреляли автомобиль. Два человека погибли.

Власти региона также ранее сообщили, что село Ломаковка было обстреляно из миномётов. Пострадавших не было.

Также сообщалось об атаке беспилотника на село Сушаны. Один из домов в селе загорелся. На месте работают оперативные и экстренные службы.