Берлин, 2 марта, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что достичь мира в украинском конфликте требованиями прекратить поставки оружия Киеву невозможно. Об этом он сказал, когда зачитывал заявление правительства «Год рубежа новых времен — укрепление безопасности Германии и союзов, поддержка Украины».

IMAGO/www. imago-images.de/Global Look Press Олаф Шольц

Он посетовал, что невозможно способствовать миру, когда в Берлине слышатся крики: «Никогда больше войны», и одновременно с этим требуют прекратить поставки оружия Киеву.

Он уточнил, что не может быть и не будет мирного решения, которое не учитывает позицию Киева.

Политик подчеркнул, что ФРГ придерживается позиции президента Украины Владимира Зеленского о мирных переговорах. Он также призвал Китай повлиять на Россию для отвода войск с Украины.