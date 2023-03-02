Хабаровск, 2 марта, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Истощённую тигрицу, которая забралась в жилой сектор и задавила собаку, поймали в Хабаровском крае. Об этом глава региона Михаил Дегтярёв сообщил 2 марта в телеграм-канале.

t. me/Degtyarev_Info Истощённую тигрицу поймали в селе Арсеньево Хабаровского края

Хищница напала на собаку в посёлке Арсеньево Нанайского района, а затем скрылась под верандой дома. На место отправились специалисты управления охотхозяйства и центра «Амурский тигр», они обездвижили тигрицу.

«Опять село Арсеньево. И опять пойман «конфликтный» тигр», — написал Дегтярёв и опубликовал снимки тигрицы.

Он отметил, что это уже четвёртый отловленный хищник. Оказалось, что тигрица истощена. Её в клетке доставили в Хабаровск, а оттуда перевезут в Приморский край на реабилитацию. Затем её отпустят на волю в отдалённом районе тайги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Арсеньево тигр напал на зимовье охотников и тяжело ранил 19-летнего мужчину.