Москва, 2 марта, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Используя конфликт на Украине, Европу всё настойчивее принуждают к уменьшению связей с Китаем. Об этом 2 марта пишет обозреватель РИА Новости Пётр Акопов.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Китая и ЕС

Отмечается, что недавно специалисты центра исследования китайско-европейских отношений Института международных исследований при Фуданьском университете и Шанхайского института исследований Европы подготовили доклады о состоянии и перспективах отношений Китая с Евросоюзом. В результате были выделены главные тенденции в политике Евросоюза в отношении Китая.

Отмечается, что поскольку для политики КНР «стабильный рост» снова становится приоритетом, то ожидается, что торговое и экономическое сотрудничество Евросоюза с Китаем расширится и это будет способствовать смягчению экономических трудностей и остановке возможной рецессии.

Уточняется, что в это же время Евросоюз, скорее всего, будет продолжать политику уменьшения зависимости от КНР и поиск альтернативных партнеров в конкретных торговых и экономических областях.

По информации агентства, ЕС может возобновить политические обмены с Китаем на всех уровнях и укрепить с ним политический диалог, но санкции из-за нарушений прав человека, идеология, кризис на Украине, тайваньский вопрос, а также давление со стороны Вашингтона и будущее председательство Швеции продолжат ограничивать политику Евросоюза в отношении КНР.

Ещё одной тенденцией названы вопросы безопасности различного характера (конфликт на Украине, ситуация в Тайваньском проливе) будут занимать важное место в китайской политике ЕС, особенно на фоне того, что некоторые страны — члены блока осуществляют поставки Киеву наступательных вооружений. Это грозит эскалацией конфликта на Украине, что, в свою очередь, внесёт неопределенность в отношения Китая и Евросоюза.

Отмечается, что политика европейских стран на китайском направлении становится всё более зависимой от Вашингтона.

«Используя украинскую ситуацию, англосаксы всё настойчивее принуждают Европу к уменьшению связей с Китаем — а говоря проще, готовят ее к неизбежности разрыва», — сообщает агентство.