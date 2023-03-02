Москва, 2 марта, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Приму-балерину Большого театра Ольгу Смирнову официально уволили из учреждения культуры, сообщили 2 марта корреспонденту ИА REGNUM в театре.

Егор Алеев/ТАСС Ольга Смирнова

16 марта 2022 года после слов «мне стыдно за Россию» балерина Ольга Смирнова покинула страну и отправилась в Нидерланды. В Большом театре тогда заявили, что 31-летняя прима взяла годичный отпуск за свой счет, который должен был закончиться через две недели. Однако выяснилось, что балерину официально уволили из театра.

«Балерину Ольгу Смирнову уволили еще 1 апреля 2022 года после того, как она написала заявление по собственному желанию», — рассказали ИА REGNUM в театре.

Год назад худрук Большого театра Махар Вазиев на вопросы журналистов о судьбе примы-балерины Смирновой пояснял, что артистка не покинула театр, а лишь отправилась в годичный отпуск за свой счет. История отъезда балерины началась еще 1 марта 2022 года, тогда Ольга Смирнова завела Telegram-канал, в котором первым же постом высказала свою позицию по отношению к СВО и России.

«Я никогда не думала, что мне будет стыдно за Россию»; «Мы не можем остаться безучастными к глобальной катастрофе»; «Теперь проведена черта до и после»; «Всеми фибрами души я против войны», — написала Смирнова.

Отметим, 17 марта, на следующий день после того, как стало известно, что Смирнова покинула Россию, выяснилось, что артистка уже приступила к репетициям в Национальном балете Нидерландов.