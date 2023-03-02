Нью-Дели, 2 марта, 2023, 10:15 — ИА Регнум. Россия и Китай имеют далекоидущие планы развития двустороннего взаимодействия, заявил 2 марта глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с китайским коллегой Цинь Ганом на полях совещания глав внешнеполитических ведомств стран G20.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«У нас весьма далекоидущие планы развития двустороннего взаимодействия», — сказал Лавров на встрече с Цинь Ганом.

Министр также отметил, что стороны ждет насыщенная внешнеполитическая повестка, учитывая роль двух стран в качестве стабилизирующего фактора системы международных отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД КНР заявили, что представители России и Китая провели новый раунд консультаций по делам Азии и договорились совместно защищать интересы безопасности и развития в Азиатском регионе.