Анкара, 2 марта, 2023, 09:40 — ИА Регнум. В море около города Текирдаг в Турции загорелся паром и находившиеся на нём автомашины. Об этом 2 марта сообщило агентство IHA.

Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press Турция

По информации агентства, в результате возгорания автомобилей на пароме, который направлялся по маршруту Бандырма — Текирдаг, пострадали 30 человек. Причины пожара пока не установлены.

Уточняется, что пострадавшие надышались продуктами горения, медики им оказали помощь.

Отмечается, что пожар ликвидирован. Паром и автомашины сильно повреждены.