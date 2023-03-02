На Алтае при столкновении рейсового автобуса с грузовиком погибли два человека

Рубцовск, Алтайский край, , 05:39 — REGNUM В Рубцовском районе Алтайского края произошло ДТП на трассе А-322. Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Новосибирск — Семипалатинск, столкнулся с грузовым автомобилем, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 марта в пресс-службе управления МЧС по региону.

Под Калугой междугородный автобус попал в ДТП 40.mchs.gov.ru

По данным правоохранителей, в аварии погибли два человека, пять пассажиров пострадали. Трое госпитализированы с травмами.

В МЧС призвали воздерживаться от поездок в условиях непогоды и быть осторожными на дорогах.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта попал в ДТП в Нижегородской области автобус, следовавший из Москвы в Чебоксары. Он столкнулся с грузовиком, в аварии пострадали пять пассажиров.