Вашингтон, 2 марта, 2023, 06:30 — ИА Регнум. В Конгрессе США сторонники военной и финансовой помощи Украине выразили опасения, что налогоплательщики устали от постоянных отправок «десятков миллиардов долларов за границу», разочаровались в президенте Джо Байдене и предстоящей выборной гонке, а значит, двухпартийная коалиция по поддержке Киева может распасться. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Matt H. Wade США

Издание опубликовало данные опроса Associated Press-NORC, согласно которому общественная поддержка помощи Украине упала с 60% в мае 2022 года до 48% на данный момент. Кроме того, доля американцев, считающих, что США слишком много дали Украине, выросла с 7% год назад до 26% в феврале.

«Людям не нравится то, что сделала Россия, это ужасно. Но со временем усталость от войны становится реальной вещью, особенно в этой стране, особенно когда избиратели не связывают происходящее на Украине с собственной безопасностью», — сообщил NYT стратег Республиканской партии и бывший советник президента США Энди Сурабян.

Между тем, согласно опросу Fox, после визита американского лидера в Киев одобрение его действий в отношении Украины выросло до 48% против 40% в августе.

«Несмотря на всю браваду президента во время его пребывания за границей, политика Украины дома в Соединенных Штатах заметно меняется, что вызывает тревогу у Белого дома», — заключил автор.

Также раскол в поддержке ВСУ наблюдается в американском Конгрессе.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление президента США Джо Байдена на мероприятии по афроамериканской истории вызвало возмущение читателей The New York Post. Американцев возмутила фраза президента «Может, я и белый парень, но не дурак».