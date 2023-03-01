Диктор Берёзин рассказал о тяжёлой болезни телеведущей Светланы Моргуновой
Москва, 1 марта 2023, 22:47 — REGNUM Советская телеведущая Светлана Моргунова, которой скоро исполнится 83 года, серьёзно больна. Об этом рассказал «Московскому комсомольцу» российский диктор Владимир Берёзин.
Он пояснил, что звонит коллеге, но редко, потому что не видит в этом смысла.
По его словам, врачи не в силах помочь Моргуновой в её состоянии, процесс необратим. Она с трудом разговаривает. За женщиной ухаживают нянечка, невестка и внучка.
Как сообщало ИА REGNUM, сильные проблемы со здоровьем у неё начались после смерти от коронавируса единственного сына.