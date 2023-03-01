Москва, , 22:47 — REGNUM Советская телеведущая Светлана Моргунова, которой скоро исполнится 83 года, серьёзно больна. Об этом рассказал «Московскому комсомольцу» российский диктор Владимир Берёзин.

Болезнь (сс) rawpixel

Он пояснил, что звонит коллеге, но редко, потому что не видит в этом смысла.

«Позвонил как-то, она меня не узнала. Света живет в своем мире. Она показала нам пример того, что так когда-то и с нами может быть», — отметил Берёзин.

По его словам, врачи не в силах помочь Моргуновой в её состоянии, процесс необратим. Она с трудом разговаривает. За женщиной ухаживают нянечка, невестка и внучка.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные проблемы со здоровьем у неё начались после смерти от коронавируса единственного сына.