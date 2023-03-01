Минсельхоз РФ: квота на экспорт зерновых пересматриваться не будет
Москва, 1 марта, 2023, 22:40 — ИА Регнум. В России в текущем сезоне не будет пересматриваться квота на экспорт зерновых. Об этом на встрече с экспортёрами зерна сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
Она подчеркнула, что увеличение квот не планируется, но по итогам анализа работы за февраль–апрель они могут быть пересмотрены в пользу компаний, которые работают более интенсивно на экспорте.
Целевой показатель на экспорт зерна на весь сезон установлен в размере 60 млн тонн. Это позволит сформировать необходимые запасы в стране и обеспечить продовольственную безопасность.
В Минсельхозе отметили, что для стимулирования развития экспортерами собственного парка подвижного состава перевозчики могут воспользоваться льготными кредитами на закупку железнодорожных вагонов.
Как сообщало ИА REGNUM, «зерновая сделка», определяющая порядок экспорта зерна с Украины, должна быть продлена и после срока окончания договора, то есть после марта 2023 года. С таким призывом 24 февраля в ходе заседания Совета Безопасности ООН обратился генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.