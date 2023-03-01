Москва, 1 марта, 2023, 22:40 — ИА Регнум. В России в текущем сезоне не будет пересматриваться квота на экспорт зерновых. Об этом на встрече с экспортёрами зерна сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Она подчеркнула, что увеличение квот не планируется, но по итогам анализа работы за февраль–апрель они могут быть пересмотрены в пользу компаний, которые работают более интенсивно на экспорте.

Целевой показатель на экспорт зерна на весь сезон установлен в размере 60 млн тонн. Это позволит сформировать необходимые запасы в стране и обеспечить продовольственную безопасность.

В Минсельхозе отметили, что для стимулирования развития экспортерами собственного парка подвижного состава перевозчики могут воспользоваться льготными кредитами на закупку железнодорожных вагонов.

Как сообщало ИА REGNUM, «зерновая сделка», определяющая порядок экспорта зерна с Украины, должна быть продлена и после срока окончания договора, то есть после марта 2023 года. С таким призывом 24 февраля в ходе заседания Совета Безопасности ООН обратился генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.