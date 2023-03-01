Москва, 1 марта, 2023, 19:27 — ИА Регнум. В январе 2023 года уровень безработицы в России снизился до 3,6%, сообщили в Росстате 1 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица. Вакансий нет

Это рекордно низкий показатель. Месяцем ранее, в декабре 2022 года, уровень безработицы составлял 3,7%.

Численность безработных за месяц снизилась с 2,775 миллиона человек до 2,734 миллиона человек. На учете в органах службы занятости стоят 700 тысяч человек, 400 тысяч безработных граждан получают соответствующее пособие.

Как сообщалось ранее, в феврале 2023 года в ходе заседания президиума Совета законодателей глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ситуация с безработицей в России стабильная, однако в регионах фиксируются некоторые «колебания».