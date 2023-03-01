Вашингтон, 1 марта, 2023, 18:44 — ИА Регнум. Режиссёрская работа Клима Шипенко «Вызов» привела в восторг американского коллегу Бретта Рэтнера, который сравнил фильм с «Армагеддоном» и «Гравитацией». Об этом он написал на своей странице в соцсети.

РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» Клим Шипенко, Антон Шкаплеров и Юлия Пересильд на МКС.

Рэтнера поразила кинокартина. Проект, по его мнению, уникальный.

Режиссёр-постановщик отметил реально снятый в космосе фильм и сказал, что гордится дружбой с российским коллегой Шипенко.

Как сообщало ИА REGNUM, лента «Вызов» вошла в список 10 самых ожидаемых российских фильмов 2023 года.

Картина снималась по заказу Роскосмоса и Первого канала. В ней рассказывается история о нештатной ситуации на Международной космической станции, потребовавшей экстренного вылета на МКС врача с Земли.

Для съёмки космических эпизодов организовали реальный полёт на МКС режиссёра картины и исполнительницы главной роли актрисы Юлии Пересильд. Они побывали на орбитальной станции в октябре 2021 года и провели на МКС 12 суток, отсняв около 30 часов материала.