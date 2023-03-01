ДНР, 1 марта, 2023, 18:24 — ИА Регнум. Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский в эфире Первого канала заявил, что Киев лишился около 70% опытных военных в боях в районе Артёмовска.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, личный состав ВСУ выведен на доукомплектование.

В случае, если киевские власти решат направить дополнительные подразделения в Артёмовск, они им будут «не важны», добавил Кимаковский.