В ДНР заявили об огромных потерях ВСУ в Артёмовске
Советник Пушилина сообщил о потерях Киевом до 70% опытных бойцов в Артёмовске
ДНР, 1 марта, 2023, 18:24 — ИА Регнум. Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский в эфире Первого канала заявил, что Киев лишился около 70% опытных военных в боях в районе Артёмовска.
Иван Шилов ИА REGNUM
ВСУ
По его словам, личный состав ВСУ выведен на доукомплектование.
В случае, если киевские власти решат направить дополнительные подразделения в Артёмовск, они им будут «не важны», добавил Кимаковский.