Амстердам, 1 марта, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Сейсмолог из Нидерландов Франк Хугербитс, предсказавший разрушительные землетрясения в Турции и Сирии в начале февраля, заявил, что в марте на Земле произойдет новое большое землетрясение. Об этом говорится в сообщении научного института Solar System Geometry Survey, где работает ученый.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

Отмечается, что сближение планет 2 и 5 марта может привести к большой сейсмической активности, после чего с 3 по 7 марта может произойти серия землетрясений магнитудой 8,5 и больше.

Что касается регионов, которые попали в «красную зону», то это южная часть Японии, Индонезия, Пакистан, Греция, а также Португалия и часть Северной Америки.

Кроме того, считает сейсмолог, разрушительное землетрясение может произойти на Курильских островах.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля в Турции произошли два подряд мощных землетрясения, жертвами которых, по последним данным, стали более 45 тыс. человек. После этого на территории страны произошло еще несколько менее значительных землетрясений.

Погибли люди в 11 провинциях страны — Кахраманмараше, Газиантепе, Шанлыурфе, Диярбакыре, Адане, Адыямане, Османие, Хатае, Килисе, Малатье и Элязыге.