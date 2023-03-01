Афины , 1 марта, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Глава министерства инфраструктуры и транспорта Греции Костас Караманлис подал в отставку после аварии с участием двух поездов, говорится 1 марта в материалах газеты «Kathimerini».

britannica.com Костас Караманлис

«Я считаю своим долгом сделать это как минимальный знак уважения к памяти людей, которые так несправедливо ушли, и взять на себя ответственность за бесконечные ошибки греческого государства и политической системы», — цитирует издание министра.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам президента Федерации машинистов организации железных дорог Греции Костаса Генидуниаса, неисправность системы предупреждения могла стать причиной столкновения двух поездов вблизи греческого города Темпи.

Число погибших при столкновении пассажирского и грузового поездов увеличилось до 36, госпитализированы 66 человек. Попавший в аварию пассажирский поезд вёз людей из Афин в Салоники. Поезда двигались навстречу друг другу по одному пути. Очевидцы утверждают, что после столкновения составов загорелись сразу несколько вагонов.