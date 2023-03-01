Минск, 1 марта, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Польские граждане смогут без виз въезжать в Белоруссию через все пропускные пункты на границе с ЕС. Об этом сообщает 1 марта пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM ПП Бобровники —Берестовица. Граница Белоруссии и Польши

Власти страны приняли такое решение из-за высокого запроса на «белорусский безвиз». Нововведение будет действовать со 2 марта по 31 декабря текущего года включительно.

«Ранее граждане Польши могли въехать в Беларусь без визы только на белорусско-польском участке границы», — напомнили в ведомстве.

С 15 апреля 2022 года Белоруссия разрешила безвизовый въезд гражданам Литвы и Латвии, а с 1 июля — гражданам Польши. Такой порядок будет действовать до конца 2023 года.