Москва, 1 марта, 2023, 17:08 — ИА Регнум. По итогам первых двух месяцев 2023 года средняя цена на нефть марки Urals сложилась в размере 49,52 долларов за баррель, сообщает 1 марта Минфин России.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По официальной информации, в январе–феврале 2022 года средняя цена нефти марки Urals составляла 88,89 долларов за баррель.

В феврале 2023 года средняя стоимость указанной марки нефти сложилась в размере 49,56 долларов за баррель, что в 1,86 раза ниже показателя февраля 2022 года (92,15 доллара за баррель).

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума ранее приняла во втором и третьем чтениях закон, направленный на регулирование отдельных параметров налогообложения нефтяной отрасли.