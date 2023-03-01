Депутат Госдумы Шеремет призвал жестко ответить на попытку ВСУ ударить беспилотниками по Крыму

Москва, , 16:46 — REGNUM Вооруженным силам России следует дать жесткий ответ на попытку украинских военных осуществить удар по территории Крыма. Об этом заявил ИА REGNUM в среду, 1 марта, депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«На такие действия необходимо дать адекватный и жесткий ответ. Уверен, что это и будет сделано. Мы уже давно слышим заявления представителей украинского политического и военного руководства о планах по атаке на объекты на территории Крыма, сейчас они начали переходить к осуществлению подобных действий», — указал парламентарий.

По словам Шеремета, противовоздушная оборона на полуострове работает хорошо, поэтому все попытки атаковать гражданские объекты Крыма были успешно пресечены ВС РФ.

Ранее в среду в Минобороны РФ сообщили о том, что в Крыму была предотвращена попытка массированной атаки ВСУ на объекты полуострова. По данным официального представителя российского военного ведомства Игоря Конашенкова, шесть беспилотников были сбиты системами российской ПВО. Еще четыре были выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы.

При этом военный эксперт Александр Михайловский в беседе с ИА REGNUM выразил мнение, что действия ВСУ выявили слабые места их беспилотной авиации. Кроме того, в целом всю атаку можно считать провалившейся.