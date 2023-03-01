Москва, 1 марта, 2023, 16:49 — ИА Регнум. В России вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации, которым внесены изменения в Правила дорожного движения, касающиеся использования электросамокатов и другой аналогичной техники. Об этом 1 марта сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Elena Mayorova/Global Look Press Электросамокаты

Отмечается, что гироскутеры, электросамокаты, сегвеи, электроскейтборды, моноколеса и другие подобные устройства получили статус средств индивидуальной мобильности. При этом новый статус не распространяется на обычные роликовые коньки и самокаты, в связи с этим граждане, которые их используют, по-прежнему приравниваются к пешеходам.

Уточняется, что дети младше семи лет могут передвигаться на средствах индивидуальной мобильности в сопровождении взрослых и только по тротуарам, велопешеходным и пешеходным дорожкам. Детям в возрасте от семи до 14 лет доступны зоны, которые выделены для велосипедистов, при этом присутствие взрослых необязательно. Подростки старше 14 лет на средствах индивидуальной мобильности могут передвигаться по правому краю проезжей части.

Отмечается, что передвигаться на средствах индивидуальной мобильности можно со скоростью, не превышающей 25 км в час. При этом если масса электротранспорта не более 35 кг, то разрешено использовать велосипедные и пешеходные дорожки, тротуары. При этом на тротуарах и пешеходных дорожках приоритет отдаётся пешеходам. В связи с этим пользователи средств индивидуальной мобильности должны не создавать помех для них.

Уточняется, что на электросамокатах любой массы разрешается ездить по правому краю автодорог лишь в возрасте старше 14 лет, и только на участках автотрасс с ограничением максимальной скорости до 60 км в час, на которых разрешено движение велосипедистов. Такие средства мобильности должны иметь тормоза, передние и задние фары белого и красного цвета соответственно.