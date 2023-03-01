WSJ: представитель Минфина США посетил Китай, несмотря на разногласия между двумя странами

Вашингтон, , 16:32 — REGNUM Заместитель помощника министра финансов США по делам Азии Роберт Капрот посетил Китай, где обсудил экономические вопросы, несмотря на разногласия между Вашингтоном и Пекином. Об этом 1 марта сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

США и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что Капрот на прошлой неделе посетил Пекин и провел встречи со своими китайскими коллегами.

По данным издания, переговоры проходили в непростое время на фоне отмены визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай из-за инцидента с аэростатом.

«Подход администрации президента США к Китаю не изменился, — отметил представитель Минфина США. — Мы по-прежнему считаем, что сейчас как никогда важно держать линии связи открытыми».

Вместе с тем Белый дом всегда будет делать все необходимое для защиты национальной безопасности США, заключили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом не раздумывая примет меры против физических и юридических лиц Китая, которые оказывают военную помощь России либо нарушают санкции. Он напомнил, что Вашингтон предупредил Китай о последствиях передачи летального оружия России.

Отметим, что ожидания, что Китай ведёт подготовку к войне с США, ранее выразили 42% американцев, опрошенных аналитиками компании McLaughlin & Associates. Не видят угрозы США со стороны Китая 30% опрошенных.