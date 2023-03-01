Санкт-Петербург, 1 марта, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Ученица пострадала от рукоприкладства со стороны педагога в одной из школ Санкт-Петербурга, утверждают родители девочки. Об этом сообщает 1 марта портал «78.ru».

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

По словам матери семиклассницы, учительница геометрии в школе № 586 ударила девочку, в результате та получила сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Извинений от педагога не последовало.

Другие дети говорят, что учительница девочку не била, а лишь потребовала показать тетрадь после того, как школьница хамила ей на уроке. В ответ на требование девочка нагрубила педагогу, но за этим ничего не последовало.

Мать девочки не намерена писать заявление на учительницу. Комитет по образованию настаивает, чтобы директор школы уволил учителя. К делу подключился Следственный комитет.

В администрации Василеостровского района подтвердили, что конфликт в учебном заведении был, но обращений за медицинской помощью не было, администрация школы разбирается в ситуации, процесс контролируют отдел образования и руководство районной администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве учителя уволили из школы за применение грубой силы к ученику.