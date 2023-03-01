Донецк, 1 марта, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Министерство спорта РФ создало академию футбола для детей из новых регионов России. Об этом 1 марта сообщил журналистам министр молодёжи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Громаков.

Алексей Куденко/РИА Новости Дети играют в футбол

По его словам, ДНР вливается в российскую спортивную семью и будет адаптироваться к тем реалиям, в которых находится российский спорт.

«Одно из таких прекрасных начинаний — то, что при помощи Минспорта РФ была открыта позиция и создана академия футбола для юных футболистов с новых территорий», — сказал Громаков.

Он отметил, что на сегодняшний день в этой программе участвуют 27 спортсменов из ДНР.

Также он рассказал, что два тренера полностью находятся на обеспечении, которое выделено Минспортом. Тренировки проходят в Крыму, в Феодосии, потому что в ДНР нет возможности тренироваться из-за ежедневных обстрелов.