Sun: принца Гарри лишат единственного жилья в Великобритании

Лондон, , 15:05 — REGNUM Король Великобритании Карл III решил отобрать у принца Гарри и Меган Маркл коттедж Фрогмор в Виндзорском замке — их единственное жильё на родине. Об этом пишет британская газета The Sun.

Карл III © IMAGO/Paul Marriott/ТАСС

Процесс запущен после того, как из печати вышли мемуары принца Гарри «Запасной» (Spare), в которых он рассказал о драке со братом Уильямом, приёме наркотиков и убийствах, совершённых в период службы в Афганистане. Герцогу и герцогине Сассекским, отмечает издание, придётся отправить из Фрогмора в США оставшиеся вещи.

«Это, безусловно, означает конец пребывания Гарри и Меган в Великобритании», — заявил источник издания.

Отмечается, что решение королевской семьи ставит под сомнение шансы Гарри и Меган присутствовать на коронации Карла III в мае. Поселиться во Фрогмор-хаусе Карл III предложил опальному принцу Эндрю, но тот пока не согласился на переезд.

Другой источник, знакомый с реакцией супругов на выселение, заявил, что решение ошеломило их. Кроме того, «потрясены» по крайней мере два члена королевской семьи.

«Всё это выглядит окончательно и похоже на жестокое наказание. Как будто [семья] хочет навсегда вычеркнуть их из жизни», — сказал источник.

Королева Елизавета II подарила Фрогмор-хаус на свадьбу Гарри и Меган в 2018 году. Они заявляли, что у их семьи всегда будет место в Соединённом Королевстве, которое можно назвать домом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее принц Гарри дал понять, что хочет получить некие частные «извинения» от отца, короля Карла III, и от своего брата, принца Уильяма, до коронации, запланированной 6 мая.