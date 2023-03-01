Киев, 1 марта, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Журналиста американского телеканала NBC Кира Симмонса внесли в базу украинского сайта «Миротворец» после репортажа про Крым.

Kremlin Pool/Global Look Press Журналист американского телеканала NBC Кир Симмонс

Так, на указанном сайте размещена фотография и личные данные журналиста, а также сведения о его профессиональной деятельности.

Также указывается, что Симмонс обвиняется в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», «сознательном нарушении государственной границы» и «участии в пропагандистских мероприятиях России против Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудник американского телеканала NBC побывал в Крыму и опубликовал видео с мостом, восстановленным после теракта.

Журналист рассказал о полноценном функционировании мостового перехода и готовности жителей региона противостоять украинским атакам совместно с Россией.

После бесед с жителями полуострова журналист заявил, что они «братаются с российскими военными» и готовы противостоять украинским атакам.