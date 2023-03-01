Журналист NBC посетил Крым и опубликовал мнения его жителей о готовности противостоять ВСУ

Керчь, Крым, , 00:13 — REGNUM Сотрудник американского телеканала NBC побывал в Крыму и опубликовал видео с мостом, восстановленным после теракта. Он рассказал о полноценном функционировании мостового перехода и готовности жителей региона противостоять украинским атакам совместно с Россией.

Крымский мост © ИА REGNUM

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Жительница Крыма Прасковья Баранова рассказала американскому репортёру о готовности скрываться в бомбоубежище, если возникнет такая необходимость. Крымчанин Руслан констатировал, что переход жителей региона под контроль ВСУ будет равноценен рабству.

После бесед с жителями полуострова журналист заявил, что они «братаются с российскими военными» и готовы противостоять украинским атакам.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля генерал-лейтенант Бен Ходжес из США высказал мнение, что в 2023 году Украина должна сначала отвоевать Крым, а затем Донбасс.