Москва, 1 марта, 2023, 14:37 — ИА Регнум. До 85 военных украинских вооружённых формирований уничтожили за сутки на херсонском направлении подразделения Вооружённых сил (ВС) РФ. Об этом 1 марта рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

«На херсонском направлении в результате огня артиллерии за сутки уничтожено до 85 украинских военнослужащих», — сказал он.

Помимо того, официальный представитель Минобороны добавил, что также за это время российские войска уничтожили один танк, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей и две гаубицы «Акация» ВСУ.

Также сообщается об уничтожении склада боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Александровка.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь восточной группировки украинских войск Сергей Череватый заявил, что ВСУ не приняли решение об уходе из Артёмовска (до 1924 года — Бахмут), но при необходимости такой сценарий возможен.