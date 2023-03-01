Путин дал старт движению по Большой кольцевой линии метро в Москве
Москва, 1 марта, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 1 марта дал старт движению по Большой кольцевой линии метро в Москве. Мероприятие прошло в режиме видео-конференц-связи, в нём также приняли участие мэр столицы Сергей Собянин и строители московского метрополитена.
«Новая кольцевая линия полностью введена в строй. Она стала доступна для поездок по всей протяжённости. Я поздравляю москвичей и жителей Московской области с этим замечательным событием», — сказал глава государства.
Он отметил, что БКЛ стала крупнейшим в мире подземным кольцом. По его словам, проект реализован благодаря настойчивой работе правительства Москвы.
«С Богом!» — сказал глава государства, открывая линию. Также он оставил свой автограф на новой карте московского метрополитена.
В рамках церемонии запущены последние девять станций: «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская», а также «Варшавская».
Напомним, строительство БКЛ — самый крупный в России и один из крупнейших в мире проектов в области метростроения, реализованных за последние десятилетия. В её состав входит 31 станция и три электродепо. Общая протяжённость линии составляет 70 км.