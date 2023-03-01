В Кремле разъяснили, будут ли вноситься изменения в закон о языке
Москва, 1 марта 2023, 13:45 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 марта прокомментировал принятие закона о государственном языке и внесение возможных изменений в документ.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о соблюдении норм русского языка.
Закон призван стимулировать соблюдение норм литературного русского языка и взять под контроль использования иноязычных слов. Ответственной за составление и издание нормативных словарей будет правительственная комиссия по русскому языку.