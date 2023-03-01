Анкара, 1 марта, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Всеобщие выборы в Турции пройдут в мае, подтвердил 1 марта действующий глава республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Время близится. Знайте, что народ сделает всё необходимое 14 мая», — сказал он, выступая на заседании партии.

Ранее на местном телеканале появились сообщения, что из-за серии землетрясений всеобщие выборы в Турции могут быть отложены на срок от шести месяцев до года.

Напомним, согласно опросу исследовательского центра Areda Survey, фаворитом предвыборной гонки в Турции является действующий президент Эрдоган, набравший 49,8% голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным газеты Hürriyet, однопартийцы предлагают президенту Турции Тайипу Эрдогану перенести всеобщие выборы, запланированные на 14 мая, однако турецкий лидер непреклонен в данном вопросе.