Москва, 1 марта, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Компания «АвтоВАЗ» подняла цены на некоторые модели Lada в среднем на 2%. Обновлённый прайс-лист опубликован на официальном сайте этой компании.

Иван Шилов ИА REGNUM АвтоВАЗ

Так, цены на базовые комплектации Lada Vesta, Lada Granta и Lada Largus не изменились, а вот стоимость базовой Lada Niva Travel увеличилась на 1,6% (1 014 900 рублей), цена на Lada Niva Legend возросла до 821 900 рублей (плюс 2,6%).

При этом максимальные ценники на модели Lada Niva Travel (1 236 900 рублей) и Lada Niva Legend (901 900 рублей) увеличились на 1,3 и 2,4%, соответственно.

Повысилась цена на максимальную комплектацию Lada Granta лифтбек (плюс 2,4%) — до 855 900 рублей, а также на седан (плюс 2,5%) — до 835 900 рублей. Стоимость максимальных комплектаций версий Cross и Active drive увеличилась до 891 900 и 930 900 рублей (плюс 2,3 и 2,5%), соответственно.

Как передавало ИА REGNUM, глава компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов заявил, что с 1 марта повысятся цены на автомобили Lada примерно на 2% в зависимости от модельного ряда.