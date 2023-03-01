Афины , 1 марта, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Неисправность системы предупреждения могла стать причиной столкновения двух поездов вблизи греческого города Темпи, сказал 1 марта в эфире государственного телеканала ERT президент Федерации машинистов организации железных дорог Греции Костас Генидуниас.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

«Ничего не работает. Всё делается с человеческим фактором, вручную. Мы в ручном режиме. Как мы все на трассе Афины — Фессалоники», — сказал Генидуниас.

Он считает, что машинисты при исправной системе оповещения видели бы сигналы семафора.

Как сообщало ИА REGNUM, попавший в аварию пассажирский поезд вёз людей из Афин в Салоники. По словам официального представителя пожарной службы Василиса Ватракоянниса, все получившие травмы пассажиры доставлены в больницы. Не пострадали 270 пассажиров, их эвакуировали на автобусах.