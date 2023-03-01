Брюссель, 1 марта, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Евросоюз изменил подход к антироссийским санкциям, сместив акцент с принятия новых ограничений на соблюдение уже введённых. Об этом 1 марта пишет газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Брюссель сместил акцент с принятия новых санкций против России на соблюдение уже введённых ограничений», — говорится в статье.

Отмечается, что новый подход вызван прежде всего давлением со стороны стран ЕС, которые утверждают, что больше нет места для новых санкций против России. Исключение составили только Польша и Прибалтика.

По данным издания, дипломаты из ряда европейских стран утверждают, что санкции в отношении любых импортируемых товаров ударят по ЕС больше, чем по России. При этом они указали на удобрения, титан, редкоземельные металлы и урановые стержни.

Отмечается, что Евросоюз уже принял десять пакетов антироссийских санкций, которые оказали меньше влияния, чем предполагалось.