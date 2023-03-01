Турецкого сейсмолога задержали по подозрению в разжигании ненависти

Анкара, , 12:02 — REGNUM В Турции полицейские задержали профессора геофизики Стамбульского технического университета Ахмета Эрджана по подозрению в разжигании ненависти, передает телеканал TGRT.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что ранее ученый написал в соцсетях о том, что турецкие женщины в Малатье сразу после землетрясений якобы были изнасилованы из-за позднего прибытия на место происшествия военных.

«Эрджан задержан в Элязыге по указанию прокурора Малатьи в рамках расследования дела о разжигании ненависти», — передает телеканал.

Кроме того, подозреваемый писал в соцсетях, что в регионе якобы пропали дети и многие подозревают местную мафию или производителей детской порнографии.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля в Турции произошли два подряд мощных землетрясения, жертвами которых, по последним данным, стали более 45 тыс. человек. После этого на территории страны произошло еще несколько менее значительных землетрясений.

Погибли люди в одиннадцати провинциях страны — Кахраманмараше, Газиантепе, Шанлыурфе, Диярбакыре, Адане, Адыямане, Османие, Хатае, Килисе, Малатье и Элязыге.