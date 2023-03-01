Стало известно, насколько разбогатели российские олигархи с начала года
BBI: состояние российских миллиардеров с начала года выросло на $10,4 млрд
Вашингтон, 1 марта, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Совокупное состояние богатейших российских бизнесменов с начала года увеличилось на 10,4 млрд долларов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
Уточняется, что индекс рассчитывается на основании данных о стоимости акций предприятий, в которых предприниматели владеют долями. Для некоторых организаций расчет осуществляется, исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Данный рейтинг включает в себя 500 богатейших людей планеты, в настоящее время него входят 22 гражданина России, их общее состояние, согласно данным на 1 марта, составляет $273,82 млрд.
По информации агентства, самым богатым стал один из владельцев «Норникеля» Владимир Потанин ($28,5 млрд), с начала года он уменьшил состояние на $94,2 млн.
Уточняется, что на втором месте — совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон ($25,1 млрд), его состояние увеличилось на $516 млрд.
Третью строчку рейтинга занял бенефициар НЛМК Владимир Лисин ($20,8 млрд), его состояние возросло на $905 млн.
На четвертом месте — Алексей Мордашов ($20,2 млрд), чье состояние увеличилось на $1,54 млрд.
Пятое место занял Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»), — плюс $738 млн (состояние — $19,2 млрд).
Шестое место — совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов (он вышел из совета директоров и сложил полномочия президента компании) с $17,8 млрд (плюс $2,43 млрд).
Седьмое место — Михаил Прохоров (группа «Онэксим») с $13,8 млрд (плюс $579 млн).
Восьмое место — бывший бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев с 9 марта 2022 года, попал под санкции Евросоюза) его состояние оценили в $12,6 млрд (минус $506 млн).
Девятую строчку занял совладелец «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко ($11,7 млрд) — минус $64,3 млн.
На десятом месте расположился основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман ($11,7 млрд), плюс $387 млн.