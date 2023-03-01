Вашингтон, 1 марта, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Совокупное состояние богатейших российских бизнесменов с начала года увеличилось на 10,4 млрд долларов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Потанин

Уточняется, что индекс рассчитывается на основании данных о стоимости акций предприятий, в которых предприниматели владеют долями. Для некоторых организаций расчет осуществляется, исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Данный рейтинг включает в себя 500 богатейших людей планеты, в настоящее время него входят 22 гражданина России, их общее состояние, согласно данным на 1 марта, составляет $273,82 млрд.

По информации агентства, самым богатым стал один из владельцев «Норникеля» Владимир Потанин ($28,5 млрд), с начала года он уменьшил состояние на $94,2 млн.

Уточняется, что на втором месте — совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон ($25,1 млрд), его состояние увеличилось на $516 млрд.

Третью строчку рейтинга занял бенефициар НЛМК Владимир Лисин ($20,8 млрд), его состояние возросло на $905 млн.

На четвертом месте — Алексей Мордашов ($20,2 млрд), чье состояние увеличилось на $1,54 млрд.

Пятое место занял Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»), — плюс $738 млн (состояние — $19,2 млрд).

Шестое место — совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов (он вышел из совета директоров и сложил полномочия президента компании) с $17,8 млрд (плюс $2,43 млрд).

Седьмое место — Михаил Прохоров (группа «Онэксим») с $13,8 млрд (плюс $579 млн).

Восьмое место — бывший бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев с 9 марта 2022 года, попал под санкции Евросоюза) его состояние оценили в $12,6 млрд (минус $506 млн).

Девятую строчку занял совладелец «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко ($11,7 млрд) — минус $64,3 млн.

На десятом месте расположился основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман ($11,7 млрд), плюс $387 млн.