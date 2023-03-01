Анкара, 1 марта, 2023, 10:58 — ИА Регнум. Фаворитом предвыборной гонки в Турции является действующий глава страны Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом 1 марта пишет газета Yeni Şafak со ссылкой на опрос исследовательского центра Areda Survey.

ERDEM SAHIN/EPA/ТАСС Прохожая у баннера с портретом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле

В ходе опроса, который был проведён с 23 по 27 февраля при участии 3 тыс. человек, людям задавался вопрос: «За кого бы вы проголосовали, если бы в это воскресенье состоялись президентские выборы?»

Отмечается, что 49,8% участников ответили, что проголосовали бы за Эрдогана. Наиболее близким к нему оказался лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу, у которого 21,7%. Далее идут мэр Анкары Мансур Яваш с 9,6% и мэр Стамбула Экрем Имамоглу с 6,9%.

В партийных предпочтениях лидером является правящая Партия справедливости и развития, за которую собираются голосовать 38,5% респондентов. Второе место заняла Народно-республиканская партия с 22,8%, третье — Демократическая партия народов с 10,5%.

Напомним, ранее Эрдоган заявил, что президентские и парламентские выборы в Турции назначены на 14 мая. При этом после серии землетрясений телеканал Habertürk со ссылкой на источники сообщил, что выборы могут быть отложены на срок от шести месяцев до одного года.