Москва, 1 марта, 2023, 08:55 — ИА Регнум. Спутниковую группировку США, передающую информацию украинским войскам, пора признать законной целью России. Об этом заявил 1 марта депутат Госдумы РФ от Республики Крым Михаил Шеремет («Единая Россия»).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько Депутат Госдумы РФ от Республики Крым Михаил Шеремет

По его словам, американские спутники сейчас представляют для России прямую угрозу, так как переданные ими данные позволяют ВСУ уничтожать мирное население и гражданскую инфраструктуру в приграничных регионах.

«Считаю, что нам пора объявить спутниковую группировку США, которая передаёт все данные и координирует обстрелы украинскими войсками наших территорий, законной целью и погасить её», — сказал РИА Новости Шеремет.

Ранее Шеремет назвал ООН инструментом влияния США и заявил, что её существование в нынешнем формате потеряло смысл.