Луганск, 1 марта, 2023, 08:47 — ИА Регнум. Прибытие украинской реактивной артиллерии зафиксировано у города Часов Яр в Артёмовском районе ДНР. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 1 марта в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«В район населённого пункта Николаевка прибыл реактивный артиллерийский дивизион БМ-21 «Град» ВФУ», — сообщил эксперт, ссылаясь на собственные источники.

Село Николаевка расположено юго-западнее Часова Яра. По словам Марочко, на боеприпасах, которые разгружал украинский взвод обеспечения, замечена иностранная маркировка.

Ранее власти ДНР сообщили, что в Часовом Яре ВСУ создают укрепрайон, туда массово прибывают украинские военнослужащие. В этот город, расположенный западнее Артёмовска (до 1924 года — Бахмут), вывезено командование.

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