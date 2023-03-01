Мелитополь, 1 марта, 2023, 08:25 — ИА Регнум. Западные спецслужбы продолжают препятствовать ротации представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС, заявил 1 марта председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Константин Михальчевский/РИА Новости Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (в центре) на Запорожской атомной электростанции. Сентябрь 2022

Миссия МАГАТЭ находится на ЗАЭС с сентября 2022 года. За прошедшее время состоялось несколько ротаций представителей миссии, последний раз — в январе. Новая ротация должна была состояться в феврале, но её, подчеркнул политик, искусственно срывают.

«Западные спецслужбы используют структуры ООН, чтобы блокировать приезд новой группы МАГАТЭ и обвинить Россию в создании препятствий и сложностей», — сказал РИА Новости Рогов.

Власти Запорожской области не чинят никаких препятствий для прибытия группы МАГАТЭ. Россия готова гарантировать безопасный коридор представителям миссии, они могут добраться до ЗАЭС через ДНР или Крым. Однако западные спецслужбы настаивают на прибытии миссии через украинскую территорию, чтобы вскрыть позиции российских войск на линии боевого соприкосновения и передать информацию Киеву, добавил Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала департамент ООН по вопросам охраны и безопасности не блокировать, а способствовать прибытию новой группы экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС.