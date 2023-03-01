София, 1 марта, 2023, 08:10 — ИА Регнум. Проживающие в Болгарии дети написали и прислали в Крым письма, в которых сообщили о поддержке российских военнослужащих, выполняющих задачи спецоперации на Украине. Об этом рассказал глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер.

Константин Михальчевский/РИА Новости Военнослужащие морской пехоты Черноморского флота читают письма от детей на боевых позициях

Он пояснил, что его организация получила детские письма от семей из Болгарии, которые адресованы воинам России, участвующим в СВО. В письмах дети желают военнослужащим здоровья, благополучия, мирной жизни и победы.

«В них дети называют наших военнослужащих освободителями, и это неспроста, ведь именно русский солдат в свое время также освобождал Болгарию — сначала от Османского ига, а затем от фашистских захватчиков», — приводит РИА Новости слова Абажера.

Глава крымской болгарской национально-культурной автономии заверил, что все письма будут направлены российским военнослужащим.