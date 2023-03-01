Кременчуг, Украина, 1 марта, 2023, 06:54 — ИА Регнум. Российские военкоры рассказали об атаке целей противника в Кременчуге Полтавской области «странными объектами». Об этом сообщает «Русская Весна».

Иван Шилов ИА REGNUM Полтава

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Серия взрывов прозвучала в Кременчуге. Военкоры предположили, что силы ПВО киевской армии пытались перехватить воздушные объекты.

«Это не шахид. Высота полёта 4–5 км над землей. Летит строго по направлению ветра. Мы на 80% уверенны, что это металлический шар», — цитирует издание местные СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 1 марта в Киеве объявили воздушную тревогу, слышны взрывы в Полтавской области.