Киев, , 01:37 — REGNUM В ночь на 1 марта в Киеве объявили воздушную тревогу, слышны взрывы в Полтавской области. Об этом сообщила населению городская администрация.

Киев Иван Шилов © ИА REGNUM

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О сигнале воздушной тревоги сообщили в 00:52 мск.

Чуть раньше воздушная тревога была объявлена в Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

«Сообщают о взрывах в Кременчуге Полтавской области», — пишут местные СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля в 16:35 мск звуки сирен услышали жители Днепропетровской области. Также сигнал воздушной тревоги раздался в Харьковской области и районах Запорожской области, находящихся под контролем киевского режима.

Ранее тревогу объявляли и отменяли в Волынской, Днепропетровской, Полтавской, Ровненской и Харьковской областях.