В Киеве объявили воздушную тревогу, в Кременчуге — взрывы
Киев, 1 марта 2023, 01:37 — REGNUM В ночь на 1 марта в Киеве объявили воздушную тревогу, слышны взрывы в Полтавской области. Об этом сообщила населению городская администрация.
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О сигнале воздушной тревоги сообщили в 00:52 мск.
Чуть раньше воздушная тревога была объявлена в Сумской, Черниговской и Полтавской областях.
«Сообщают о взрывах в Кременчуге Полтавской области», — пишут местные СМИ.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля в 16:35 мск звуки сирен услышали жители Днепропетровской области. Также сигнал воздушной тревоги раздался в Харьковской области и районах Запорожской области, находящихся под контролем киевского режима.
Ранее тревогу объявляли и отменяли в Волынской, Днепропетровской, Полтавской, Ровненской и Харьковской областях.