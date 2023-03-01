В Часов Яр в Донбассе активно перебрасывают западное вооружение
Советник врио главы ДНР Гагин: следующим городом-крепостью в Донбассе станет Часов Яр
ДНР, 1 марта, 2023, 06:15 — ИА Регнум. В Часов Яр доставляют большое количество военной техники, отправленной Украине западными странами. Об этом рассказал советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
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Он считает, что в городе сейчас создаётся укрепрайон для подразделений ВСУ. В том числе вооружение вывезло в город командование из Артёмовска. Массово прибывают украинские военнослужащие, которые будут оборонять Часов Яр.
Он объяснил активность в городе тем, что на Украине осознали: Артёмовск будет сдан неминуемо.
Как сообщало ИА REGNUM, переход Артёмовска к российским военнослужащим будет шагом к установлению контроля над всем Донбассом и ударит по боевому духу солдат ВСУ, поэтому на Украине медлят с решением об отступлении из города, считает Bloomberg.